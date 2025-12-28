Трамп приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру.

"С удовольствием сообщаю, что боевые действия между Таиландом и Камбоджей прекращаются, и стороны вернутся к мирной жизни в соответствии с недавно согласованным первоначальным договором", - говорится в публикации.

Глава Белого дома поздравил лидеров двух стран с их мудрым решением, позволившим так быстро и справедливо урегулировать ситуацию. При этом Дональд Трамп отметил роль Вашингтона, который, "как всегда, с гордостью оказал помощь".

27 декабря министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.