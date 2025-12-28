В Германии оценили реакцию Трампа на план Зеленского по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп не поддержит план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Вайнер.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — сказал он.

Журналист назвал план Зеленского «медианаступлением», которым он пытается отвлечь общество от ситуации на фронте.

До этого подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис заявил, что Россия не согласится на мирный план, который представил Зеленский.

Несколько дней назад Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности украинской армии на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.