В России сделали прогноз о результатах встречи Зеленского и Трампа в США

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные штаты для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом обернется «шоу отпетых мошенников». Такой прогноз сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Есть русская пословица: "не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников», — написал парламентарий.

По его словам, план из 20 пунктов, который продвигает Киев, являет собой «неверифицированные хотелки». Слуцкий выразил уверенность, что документу потребуются существенные доработки.