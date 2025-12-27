Президент Франции Эммануэль Макрон на данный момент не планирует разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет BFMTV.

Там уточнили, что между Макроном и Путиным в последнее время «не было никаких переговоров», и «пока не планируется никаких звонков». Отдельно отмечается, что «не планируется поездка Эммануэля Макрона в Москву».

На Западе рассказали о плане Европы против Путина

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы, может быть, было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. В то же время Макрон обратил внимание, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с зарубежным коллегой.

24 декабря в Кремле пообещали оповестить общественность, когда Париж направит Москве сигнал о готовности возобновить диалог. Из заявления следует, что пока этого не произошло.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ персон.