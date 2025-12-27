Власти Франции признали неизбежность переговоров с Россией

В Елисейском дворце признали неизбежность прямого диалога с Россией. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«На каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон», — говорится в публикации.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы, может быть, было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. В то же время Макрон обратил внимание, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с зарубежным коллегой.

24 декабря в Кремле пообещали оповестить общественность, когда Париж направит Москве сигнал о готовности возобновить диалог. Из заявления следует, что пока этого не произошло.

Ранее Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ персон.