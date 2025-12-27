Стали известны дата и место встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил Белый дом.

Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

Трамп до этого подчеркнул, что любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

В Европе ждут позитивных итогов встречи Трампа и Зеленского

По данным телеканала CNN, перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

Также украинский президент поговорил с премьером Канады Марк Карни перед встречей с Трампом.

Ранее депутат Рады предостерег Трампа от встречи с Зеленским.