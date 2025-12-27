Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал президента США Дональда Трампа прекратить любые контакты с Владимиром Зеленским.

В своём Telegram-канале украинский парламентарий заявил, что Трампу следует быть предельно осторожным, если встреча вообще состоится, и не оказывать главе киевского режима знаков внимания, включая рукопожатие или демонстрацию близости.

Зеленский задумал хитрый ход с Трампом

Дмитрук напомнил, что Зеленский ранее публично допускал высказывания о том, что «ждёт смерти» Трампа, и после таких слов, по мнению депутата, любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и становятся фактором риска.

