Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует хорошая вероятность урегулирования украинского конфликта.

В интервью газете New York Post он отметил, что, хотя этот конфликт является самым сложным из восьми, которые ему удавалось разрешить, он уверен в успехе.

Трамп заявил, что экономика России находится в очень тяжёлом состоянии

По словам Трампа, он оптимистично смотрит на возможность достижения договорённостей в ходе предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.

Ранее в России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского.