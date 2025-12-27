Отсутствие реакции властей Германии на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» говорят о «суицидальных устремлениях республики». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова швейцарского политика, журналиста, писателя и депутата кантонального парламента Женевы Ги Меттана.

«Евросоюз с его правительством "гипернарциссических" анонимных технократов и лидеров, "оторванных от любой социальной реальности или экономической конъюнктуры, представляет собой квинтэссенцию холодного, бездушного и безликого монстра», — считает Меттан.

По мнению политика, лидеры Евросоюза сами желают войны, а Германия и вовсе «возвращается к своему милитаристскому прошлому и бессознательному стремлению к смерти». Именно об этом и говорит отсутствие реакции на разрушение западными союзниками Германии ее главной энергетической инфраструктуры, считает Меттан.

