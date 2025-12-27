В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Соединенных Штатов, кроме президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, — это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас», — сказано в статье.

Собеседник считает, что Нетаньяху лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа. Также СМИ пишет, что израильский премьер в ходе встречи намерен склонить Трампа принять более «ястребиную» позицию в отношении урегулирования.

Ранее Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встретиться в Белом доме. Американский лидер предложил сделать это «в ближайшем будущем».

До этого глава Белого дома обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции.