Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время переговоров Зеленский и Карни подняли тему мирного урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, во время беседы канадский премьер заявил, что считает необходимым поддерживать санкционное давление в отношении России.

«Премьер-министр и президент обсудили последние события в рамках продолжающихся мирных переговоров», — сообщили в офисе Карни.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.