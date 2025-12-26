Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер на 66-м году жизни. Об этом говорится в заявлении коллектива из английского графства Западный Сассекс.

"Тедди был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure", - отмечается в сообщении.

Бэмоунт сотрудничал с группой с 1984 по 1989 год, а в 1990 году стал полноценным участником коллектива. Он выступал с группой до 2005 года, после чего ушел из нее. В 2022 году Бэмоунт вернулся в The Cure.