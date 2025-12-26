Президент США Дональд Трамп заявил, что без его одобрения Владимир Зеленский «ничего не получит».

Об этом он сказал в интервью Politico.

«У него ничего не будет, пока я это не одобрю», — сказал Трамп.

Ранее портал Axios сообщал, что США и Украина договорились по большинству пунктов совместного плана по урегулированию.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что у Москвы и Вашингтона есть значительная схожесть установок по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский задумал хитрый ход с Трампом

Он также подчёркивал, что Москва ни при каких обстоятельствах не пойдёт на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму в рамках урегулирования вооружённого конфликта на Украине.