«Ничего не получит»: Трамп сделал заявление о Зеленском

Трамп сказал, что без его одобрения Зеленский «ничего не получит»
Президент США Дональд Трамп заявил, что без его одобрения Владимир Зеленский «ничего не получит».
Об этом он сказал в интервью Politico.
Ранее портал Axios сообщал, что США и Украина договорились по большинству пунктов совместного плана по урегулированию.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что у Москвы и Вашингтона есть значительная схожесть установок по урегулированию конфликта на Украине.
Он также подчёркивал, что Москва ни при каких обстоятельствах не пойдёт на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму в рамках урегулирования вооружённого конфликта на Украине.