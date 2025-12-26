На Украине рассекретили данные о полезных ископаемых

Власти Украины рассекретили данные о полезных ископаемых в рамках договора с США о разработке недр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НАДПУ Ксению Оринчак.

По словам Оринчак, власти Украины и СБУ предали огласке данные по ключевым группам полезных ископаемых. В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и другие ресурсы. При этом, данные о запасах урана и урановых руд остаются засекреченными, но Киев обсуждает снятие этого статуса.

«Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы», — объяснила Оринчак.

