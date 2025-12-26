В Турции обеспокоились событиями в Йемене
В связи с недавними событиями в Йемене, Турция выражает свою озабоченность и приветствует усилия Саудовской Аравии и ОАЭ по поддержанию безопасности и стабильности в стране. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.
Документ подтверждает, что Анкара продолжит поддерживать инициативы, нацеленные на сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также на достижение мира и процветания в стране.
В начале декабря вооруженные формирования Переходного совета взяли под контроль две важные восточные провинции — Хадрамаут и Аль-Махра, что вызвало критику со стороны главы Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, который обратился за помощью к Саудовской Аравии с просьбой вывести силы совета из восточных регионов. Несмотря на подписание соглашения при посредничестве Эр-Рияда об отводе войск, оно до сих пор не реализовано.