В Турции обеспокоились событиями в Йемене

В связи с недавними событиями в Йемене, Турция выражает свою озабоченность и приветствует усилия Саудовской Аравии и ОАЭ по поддержанию безопасности и стабильности в стране. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Турция положительно оценивает разумную позицию Саудовской Аравии на фоне обострения ситуации, а также шаги Эр-Рияда и Абу-Даби по установлению безопасности и стабильности в Йемене», — отмечается в заявлении ведомства.

Документ подтверждает, что Анкара продолжит поддерживать инициативы, нацеленные на сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также на достижение мира и процветания в стране.

В начале декабря вооруженные формирования Переходного совета взяли под контроль две важные восточные провинции — Хадрамаут и Аль-Махра, что вызвало критику со стороны главы Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, который обратился за помощью к Саудовской Аравии с просьбой вывести силы совета из восточных регионов. Несмотря на подписание соглашения при посредничестве Эр-Рияда об отводе войск, оно до сих пор не реализовано.