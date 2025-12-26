Государства, которые погрязли в долгах, потеряли свой суверенитет. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с инвестором Коулманом Черчем, доступном на сайте корреспондента.

© Газета.Ru

Во время беседы Черч отметил, что сегодня любая страна имеет государственный долг. Однако, по его словам, некоторые государства занимают больше средств, чем им необходимо на самом деле.

«Долг уменьшает ваш суверенитет, вашу способность принимать независимые решения. <...> Таким образом, если все страны погрязли в долгах, то нет полностью суверенных стран», — сказал в ответ журналист.

Карлсон добавил, что госдолг является «проблемой демократии», которую невозможно решить.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина лишилась суверенитета, что является следствием финансовой и военной помощи, оказываемой ей западными странами. По утверждению главы кабмина, существование республики поддерживается исключительно благодаря воле Запада.