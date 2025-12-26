Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, хранил в своем шкафу в Нью-Йорке мужскую шапку с надписью «Барин» на русском, головной убор в виде короны, а также лапти и валенки. Об этом говорят опубликованные фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На представленных снимках, предположительно сделанных в таунхаусе покойного финансиста в престижном районе Нью-Йорка, можно увидеть одежду и обувь из разных стран и культур.

На одной из фотографий изображены несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти, рядом с ними находятся валенки с черной подошвой и красными ромбами в орнаменте. Также на полу можно заметить другую обувь, включая кожаные тапки восточного стиля.

В том же шкафу на вешалках висят несколько предметов одежды, среди которых длинные черные наряды, напоминающие халаты или традиционную восточную одежду.

На верхней полке можно различить два головных убора: один в виде игрушечной короны, а другой — светлая фуражка с надписью «Барин» на русском языке, говорится в материале.

Кроме того, американские правоохранители нашли в сейфах Эпштейна 230 российских рублей наличными — тремя купюрами по 10 рублей и двумя — по 100.