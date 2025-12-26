Владимир Зеленский обвинил Белоруссию в предоставлении жилых домов для нужд российской армии. После заседания Ставки лидер Украины заявил о якобы размещении секретной аппаратуры на пятиэтажках в приграничных районах Белоруссии. По его версии, эти антенны помогают наводить дроны «Герань» на цели в западных областях страны.

Такие маневры позволяют беспилотникам успешно обходить украинские зоны ПВО. Киев уже начал готовить «совместные ответы» с западными странами. Таким образом Зеленский пытается оправдать неэффективность собственных систем защиты.

«Фактически на крышах обычных пятиэтажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить «Герани» на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играться», — написал украинский лидер в своем официальном канале.

Ранее Зеленский заявлял, что российские аппараты стали обходить украинскую ПВО исключительно благодаря поддержке со стороны Минска.