Зеленский задумал хитрый ход с Трампом

Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу приехать на Украину. Об этом сообщает Axios со ссылкой на разговор с Зеленским.

По информации издания, Зеленский заявил, что он уже позвал Трампа лично посетить Украину. Кроме того, он также добавил, что планирует согласовать с Белым домом рамочные условия мирного урегулирования конфликта с Россией уже 28 декабря.

«Зеленский предположил, что, вероятно, Трампу самому стоит посетить Украину», — сообщает издание.

Помимо этого Зеленский добавил, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

В США заявили о значении готовящейся встречи Трампа с Зеленским

Ранее Зеленский заявил, что на предстоящей встрече с Дональдом Трампом планирует обсудить вопросы Донбасса и Запорожской АЭС.