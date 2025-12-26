В США раскрыли тайный график гарантий безопасности

Вашингтон предложил Киеву сделку сроком на 15 лет, однако Владимир Зеленский явно недоволен такими рамками. Как сообщает портал Axios со ссылкой на самого главу киевского режима, американская сторона видит урегулирование как пакт с возможностью продления. Сам Зеленский намерен оспорить этот пункт.

© Московский Комсомолец

Он считает предложенный период слишком коротким и планирует выторговать более внушительные сроки на личной встрече с Дональдом Трампом.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — передает слова политика ресурс.

Подготовка этого документа сопровождалась активной дипломатией между Москвой, Киевом и Вашингтоном в последние дни.

Раскрыты подробности согласования гарантий безопасности ЕС для Украины

По данным издания, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет в воскресенье.