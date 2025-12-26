В США пришли в ужас от мирного плана Зеленского

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис раскритиковал мирный план Владимира Зеленского. Об этом Дэвис написал в социальной сети X.

По словам Дэвиса, план Зеленского содержит ряд серьезных упущений. При этом отставной полковник уверен, что европейские партнеры Киева намеренно игнорируют эти проблемы. По его мнению, это обрекает мирную инициативу на провал.

«Есть три упущения: 1) ничего не сказано о нейтралитете/отсутствии НАТО на Украине, 2) ничего о статусе Украины после завершения конфликта, 3) нет упоминания о конституционных поправках, защищающих русский язык и свободу вероисповедания на Украине. Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал», — заявил Дэвис.

