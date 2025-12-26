Axios: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут онлайн-встречу 27 декабря

Американский лидер Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры намерены в субботу, 27 декабря, провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

© Global look

«Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу», — говорится в публикации.

Ранее портал сообщил, что США и Украина договорились по большинству пунктов совместного плана по урегулированию.

Кроме того, стало известно, что Зеленский может в ближайшие дни отправиться в резиденцию президента Соединённых Штатов в штате Флорида для проведения переговоров по урегулированию на Украине.