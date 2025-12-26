Раскрыты подробности согласования гарантий безопасности ЕС для Украины

Европейский союз (ЕС) планирует завершить согласование гарантий безопасности для Украины в январе. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, украинцы, европейцы и американцы согласны, что России «предстоит дать четкий ответ». Он отметил, что гарантии будут урегулированы с оперативной точки зрения, что даст Украине «четкое» представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.

«Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение нескольких месяцев работали и готовились к так называемым гарантиям безопасности, которые включают размещение войск на местах, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое», — говорится в материале.

В США заявили о почти полном согласовании гарантий безопасности для Украины

Ранее стало известно, что власти США готовы направить обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности Украины в Сенат для ратификации. Уточняется, что их текст будет основан на статье 5 Устава НАТО.