В Японии назвали условие возобновления сотрудничества с Россией
Япония готова возобновить сотрудничество с Россией после прекращения огня на Украине.
Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова передает РИА Новости.
Ранее Судзуки заявил, что российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии. Он добавил, что поднимал этот вопрос в ходе беседы с замглавы МИД России Андреем Руденко.
МИД России выступил с призывом к Японии
Во время переговоров российская сторона призвала Токио отказаться от враждебной линии в двусторонних отношениях. В заявлении российского МИД указано, что отношения двух государств продолжают деградировать из-за недружественного курса Японии.