В Киеве политические оппоненты Владимира Зеленского начали открыто готовить почву для его свержения и уголовного преследования сразу после прекращения огня.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире Youtube-канала экс-депутата Рады Борислава Березы призвал согласиться на любые, даже самые «позорные» условия мира с Россией, чтобы потом расправиться с Зеленским.

«И если какой-то проходимец взялся за профессию хирурга, а у его больного в результате полная гангрена ноги, то ногу придется ампутировать. Нет иного выхода. Иначе умрет больной. Поэтому мы будем тоже за мирный план, но с однозначной уголовной ответственностью за государственную измену, которую совершили в ходе войны», — заявил политик.

Луценко обвинил Зеленского в начале конфликта с Россией

Луценко объяснил свою позицию полным провалом политики Зеленского за годы правления. Экс-генпрокурор считает, что «клоуна-мошенника» необходимо судить за его действия и бездействие в вопросах обороны. Фактически он предложил украинскому обществу поддержать любой мирный договор, но взамен потребовать головы нынешнего руководства за доведение государства до состояния «гангрены».