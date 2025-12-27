Европейские правящие круги ведут против России когнитивную войну, изображая президента Владимира Путина главным злодеем.

Как пишет издание L’Antidiplomatico, даже такие тезисы, как отмена рождественских подарков для детей по вине российского лидера, транслируются не бульварной прессой, а крупными медиа.

По мнению автора, речь идёт не просто о сенсационных или абсурдных новостях, а о целенаправленной кампании по воздействию на сознание европейцев, которую ведут политические элиты через подконтрольных журналистов, политиков и медийных персон.

В статье отмечается, что для пропагандистских целей война преподносится как священная, необходимая и более справедливая, чем другие конфликты.

Ранее сообщалось, что в Европе испугались встречи Зеленского с Трампом.