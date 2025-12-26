В США отменили рекордное количество принятых при Байдене законов

Республиканцы в Конгрессе США в 2025 году отменили рекордное количество законов, принятых во время администрации бывшего президента страны Джо Байдена. Об этом пишет Daily Caller.

«Республиканцы отменили 22 постановления, принятые в последние месяцы президентства Байдена», — говорится в материале.

В число этих законов вошли те, которые ограничивали добычу ископаемого топлива, поэтапно снижали продажу автомобилей с бензиновыми двигателями и ограничивали доступ к кредитам под предлогом ограничения комиссий за овердрафт.

Количество отмененных в США законов стало рекордным с 1996 года.

