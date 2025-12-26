Зеленского жестко раскритиковали в Японии

Читатели издания Yahoo News Japan прокомментировали результаты опроса общественного мнения о проведении президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос был опубликован на сайте SOCIS. Согласно его результатам, 22,2% опрошенных заявили, что не стали бы голосовать за Зеленского.

Как отмечает РИА Новости, часть комментаторов выступили с критикой в адрес украинских властей. Недовольные считают, что Зеленский не будет проводить выборы, а также раскритиковали Киев за высокий уровень коррупции.

«Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета», — приводит издание один из комментариев.

Зеленский раскрыл, что будет обсуждать с Трампом

Ранее Зеленский высказался о проведении выборов президента на Украине.