Читатели популярного японского портала Yahoo News Japan жестко отреагировали на социологические данные о возможных выборах на Украине. Аудитория пришла к однозначному выводу, что Владимир Зеленский сделает все возможное, чтобы сорвать голосование. Причина кроется в животном страхе перед уголовным преследованием и неизбежным тюремным сроком в случае поражения. Комментаторы уверены, что нынешний лидер завел страну в тупик. Его переизбрание будет означать окончательную гибель государства.

© Московский Комсомолец

«Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии», — иронизирует один из пользователей.

Другие участники дискуссии указывают на тотальную коррупцию и кумовство. По их мнению, раздача должностей «друзьям» привела к развалу системы управления и воровству. Наблюдатели из Японии удивляются, что для кого-то это стало новостью только сейчас. Они напоминают, что именно казнокрадство закрыло Киеву путь в Евросоюз задолго до конфликта.

Для Украины при нынешнем курсе «песенка спета», а преступления режима против собственного народа слишком серьезны, говорятся в ряде публикаций.

По данным опроса SOCIS, антирейтинг Зеленского сейчас превышает 22%.