Зеленский раскрыл, что будет обсуждать с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече с Дональдом Трампом планирует обсудить вопросы Донбасса и Запорожской АЭС.

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — цитируют его слова украинские СМИ.

Ранее, 26 декабря, Зеленский отметил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. Он также выразил надежду, что в разрешении ситуации «многое может решиться до Нового года».

По информации СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.