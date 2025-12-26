В США заговорили о серьезном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Скорая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стала ярким сигналом о том, что мирный процесс на Украине, судя по всему, вышел на финишную прямую. К такому выводу пришли аналитики американского издания Axios, ознакомившись с деталями предстоящих переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского назначена на 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщил журналист Barak Ravid, ссылаясь на украинского чиновника, сам факт этой встречи говорит о многом.

«Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению», — говорится в публикации.

По данным портала, дипломатам удалось согласовать большинство пунктов будущего соглашения между Вашингтоном и Киевом. Речь идет, в том числе о конкретных гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и европейских стран.