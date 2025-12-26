Елисейский дворец высказался о поездке Макрона в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон пока не планирует поездку в Москву, несмотря на заявление о важности восстановления диалога. Об этом рассказали в пятницу, 26 декабря, в резиденции французского лидера.

Как заявил Елисейский дворец, после публичных высказываний Макрона о диалоге с Москвой между ним и российскими властями "не было обмена мнениями".

На данный момент проведение телефонного разговора между президентами Франции и России не запланировано, как и поездка французского лидера в российскую столицу, цитирует сообщение администрации Макрона Agence France-Presse.

Ранее Макрон выражал надежду на возобновление диалога с российскими властями, а Елисейский дворец обещает составить конкретный план шагов в этом направлении уже в ближайшие дни. При этом в Еврокомиссии подчеркивали, что это не означает возобновления контактов между объединенной Европой и Москвой.

Мерц недоволен заявлением Макрона о Путине

В начале июля состоялся первый за долгое время телефонный разговор президентов России и Франции по инициативе французской стороны. После этого многие журналисты иронично отмечали, что таким способом Макрон отчаянно пытается вернуть себе роль посредника в мировых делах.