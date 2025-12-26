Трамп мог предложить Кремлю мегасделку за согласие с мирным планом

Украинское издание «Страна», анализируя инсайды американского портала Axios, сообщает о «ключевом изменении» в переговорном процессе. По данным журналистов, Россия якобы дала предварительное согласие на временное прекращение огня. Это необходимо для проведения на Украине референдума о территориальных уступках. Аналитики киевского ресурса называют это «действительно огромным сдвигом», но задаются вопросом о цене такого шага для Кремля. Ведь нет никаких гарантий, что украинцы проголосуют «за».

«Возможно, взамен американцы Кремлю пообещали что-либо очень крупное. Например — моментальную отмену санкций или же признание со стороны США российской юрисдикции над... территориями. Это в стиле Трампа — добиться быстрого результата, а что будет далее уже не важно», — пишет украинское СМИ.

Авторы публикации проводят параллель с ситуацией в секторе Газа. Там из всего мирного плана худо-бедно сработал только пункт о прекращении огня, а политическое урегулирование зависло в воздухе. В Киеве предполагают, что Вашингтон хочет провернуть тот же трюк: сначала остановить боевые действия по линии фронта, а вопросы референдума и границ оставить на потом. При этом украинские журналисты признают, что официальных подтверждений смены позиции Кремля нет. Напротив, недавние сигналы от Владимира Путина говорят о неизменности его требований. Да и логика последних лет подсказывает, что Москва вряд ли купится на подобную уловку.

Если же компромисс не будет найден, события могут пойти по сценарию резкой эскалации, не исключают аналитики.