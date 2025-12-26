Стало известно, когда может пройти следующая встреча «коалиции желающих»

Стало известно, когда может состояться следующая встреча стран «коалиции желающих». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации издания, следующая встреча коалиции запланирована на январь 2026 года. Она может пройти в Париже, а встречу планирует посетить Владимир Зеленский. Темой переговоров станут гарантии безопасности Украине.

«Встреча стран так называемой "коалиции желающих", посвященная гарантиям безопасности Украины, вероятно, состоится в Париже в новом году. Зеленский может принять участие в переговорах», — сообщает издание.

Стармер рассказал Трампу о планах "коалиции желающих" на Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал президенту США Дональду Трампу о планах «коалиции желающих».