Пока вы не уснули: отказ Долиной пускать Лурье в квартиру и попытка атаки ВСУ на авиазавод РФ

Долина не пускает Лурье в квартиру, которую она отсудила

Певица Лариса Долина не пускает Полину Лурье в квартиру, право на которую та отсудила после длительных разбирательств. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Суд постановил, что Долина должна покинуть квартиру, однако, как заявила Свириденко, артистка не торопится выполнять решение. По ее словам, собственницу и представителей не пускают в апартаменты, в том числе для осмотра помещения, что является нарушением закона.

Стало известно о попытке атаки ВСУ на российский авиазавод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать авиационный завод в Казани. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, попытка удара произошла 25 декабря около пяти часов утра. В атаке ВСУ задействовали дроны, однако их удалось ликвидировать при помощи систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны.

В результате произошедшего пострадавших нет, на месте падения обломков БПЛА работали сотрудники специальных служб.

В Госдуме оценили идею ввести шестидневную рабочую неделю

Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выступил против предложения Геннадия Онищенко, заместителя президента Российской академии образования, о переходе на шестидневную рабочую неделю, передает News.ru.

По словам парламентария, принятие данной меры может привести к подрыву здоровья россиян. Как уточнил Нилов, он с уважением относится к Онищенко, однако делать подобный шаг «нельзя».

Путин объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира. Он заявил, что США проявили слабость

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал о переговорах с Вашингтоном и Киевом по мирному плану по Украине. Во время мероприятия политик напомнил о позиции РФ по Донбассу, подчеркнув, что Москва не откажется от региона. Он также сообщил, что РФ не ставит под сомнение принадлежность Краматорска и Славянска.

То есть речь идет о том, что «Донбасс наш». Было сказано, что «вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается.

Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

В Эстонии начали обсуждение связи мужа главы евродипломатии и экс-премьера страны Каи Каллас — Арво Халлика — с РФ. Это произошло во время обсуждения создания следственной «комиссии по влиянию России» в Рийгикогу (парламенте) республики, передает Delfi.

Инициатива о создании такого органа принадлежит депутату Ээрик-Нийлесу Кроссу. По его словам, комиссия направлена не на «поиск врагов», а на «системный анализ рисков». Но после начала обсуждений дискуссия вышла за рамки обозначенной задачи.

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в пятницу, 26 декабря, заявил, что западные страны проводят подготовку к военным действиям. По его словам, это «не блеф».

Он отметил, что в данный момент ситуация действительно напряженная, особенно в информационном пространстве.

— Обстановку двумя словами можно охарактеризовать — напряженная, склонная к радикализации, непростая. Они, кстати, не скрывают этого, — они везде говорят: «Мы готовимся к войне». Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит, — сказал Хренин.

В Лихтенштейне нашли тела семьи высокопоставленного чиновника

В расположенном между хребтами Альп Лихтенштейне нашли тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин из одной семьи. Один из погибших — высокопоставленный чиновник, причем тела нашли в разных концах страны. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

Первое тело обнаружили на берегу реки Рейн рядом со столицей Лихтенштейна — Вадуцем. Им оказался 41-летний чиновник из муниципалитета Тризен. Причина смерти мужчины пока остается неизвестной.

В Кремле отреагировали на заявление Киева об отсутствии денег на выборы

Киев постоянно прибегает к уловкам, чтобы получить деньги от стран Запада, это непрекращающаяся практика. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления советника украинского лидера Михаила Подоляка о том, что Украине должны дать деньги на выборы.

«Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева, поэтому трудно говорить, кто что должен финансировать. Пока из Киева мы заявлений на этот счет не слышали», — отметил представитель Кремля.

В Госдуме рассказали, будут ли в России штрафовать за использование VPN

Российские власти не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов, эта тема даже не обсуждается. Об этом в Max заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Так депутат прокомментировал информацию о том, что власти Дании прорабатывают законодательную инициативу о штрафах за VPN. Парламентарий отметил, что законопроект сформулирован так, "чтобы дать возможность наказывать чуть ли не за сам факт установки на устройство соответствующего ПО".

Москвичей предупредили о морозах

До Нового года в Москве будут ежедневный снег и морозы. О такой погоде предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Синоптик уточнила, что за погоду в предновогоднюю пору будут отвечать атлантические циклоны. Небольшой или умеренный снег будет идти вплоть до 31 декабря.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3, может быть, на 2−3 градуса. Однако это предварительный прогноз», — отметила Позднякова.

