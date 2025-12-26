Что происходит в мире сегодня: военный бюджет Японии и переговоры Зеленского с Трампом

В Японии утвержден бюджет с рекордными расходами на оборону, а польские пограничники резко усилили контроль на границе с Россией в канун праздников. Что происходит в мире 26 декабря — в материале «Рамблера».

В Японии утверждены рекордные расходы на оборону

Кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити на фоне ухудшения отношений с Китаем утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону, они увеличены на 9,4%. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, на оборону будет выделено $58 млрд.

«Бюджетный план сосредоточен на укреплении потенциала ответных ударов и береговой обороны с помощью ракет класса «земля – корабль» и беспилотных аппаратов», — отмечается в статье.

Польша резко усилила контроль на границе с Россией

Польские пограничники резко усилили контроль на границе с Россией в канун праздников, проверяя подарки, продукты и даже фотографии в телефонах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам туристов, если на продукты нет чека, их придется оставить в Польше, на границе придется выкинуть и гирлянды, елочные игрушки и другие новогодние украшения. А при ввозе в Россию нового iPhone, телефон придется включить и показать фото за последнюю неделю.

«И да, мало кого волнует, что телефон не использовался и является подарком. В случае отказа — штраф 30% от стоимости», — утверждает канал.

Возобновятся поиски исчезнувшего в 2014 году рейса МН370

Будут возобновлены поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с радаров в 2014 году во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявила РИА Новости американская исследовательская компания Ocean Infinity.

По данным представителя компании, поиски самолета, на борту которого находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа, будут возобновлены при поддержке правительства Малайзии.

Зеленский подтвердил договоренность о переговорах с Трампом

Владимир Зеленский сообщил сегодня, что достигнута договоренность о проведении в ближайшее время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что визит Зеленского в США состоится 28 декабря, пишут «Известия».

«Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться к новому году», — пояснил Зеленский в своем Telegram-канале.

Бывший посол США оправдал гонения на Украине

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор оправдал проводимую официальным Киевом политику по запрету русского языка и гонения на православную церковь. Своим мнением по этому вопросу он поделился в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

При этом, по словам пранкеров, рассуждая о ситуации на Украине, бывший посол думал, что находится в прямом эфире украинского ТВ.