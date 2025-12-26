На Западе раскрыли правду о «коалиции желающих»

«Коалиция желающих» — формальная, но бесполезная структура, созданная для обеспечения безопасности Украины после заключения мира с Россией, пишет The Hill.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон инициировали создание этой коалиции по итогам саммита в Лондоне. В ее состав вошли 34 государства, включая все страны НАТО (за исключением США, Венгрии, Северной Македонии и Словакии), а также Австралия, Австрия, Кипр, Ирландия, Япония и Новая Зеландия.

В Париже создана структура с «трехзвездным» штабом, а в Киеве — с «двухзвездным» командованием. Первоначально контингент будет возглавлять французский генерал, а через год его сменит британский.

Однако Украина и Россия пока не достигли соглашения о мирном урегулировании. Цели «коалиции» остаются неясными. Россия выступает против присутствия войск НАТО, в то время как США не поддерживают эту инициативу.

Планы коалиции не имеют шансов на успех, если не будет заключено мирное соглашение и не будет поддержки со стороны США, говорится в материале издания. Авторы указывают на условность планов по созданию «коалиции желающих». Ее формирование зависит исключительно от ряда гипотетических условий, подчеркивают они.