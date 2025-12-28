«Пороховая бочка»: КНР резко отреагировала на поставки оружия Тайваню

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Тайвань (Китайская Республика) рискует превратиться в пороховую бочку после закупки американского оружия. По его словам, «сепаратистские силы на острове наращивают военный потенциал, тратя средства налогоплательщиков», пишет РИА Новости.

«Сепаратистские силы, растрачивая деньги налогоплательщиков на закупку оружия и даже рискуя превратить Тайвань в «пороховую бочку»», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что такие действия подрывают стабильность в регионе.

Ранее МИД Китая объявил о введении санкций против 20 американских оборонных компаний, поставляющих вооружения на Тайвань. Ограничения вступили в силу 26 декабря и распространяются на сами фирмы, а также на их руководителей.