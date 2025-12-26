Стало известно о подарках Трампа для семьи на Рождество

Невестка президента США Дональда Трампа, ведущая телеканала FoxNews Лара Трамп рассказала о его подарках для семьи на Рождество. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

Собеседница портала рассказала, что на первом президентском сроке Трамп преподносил родственникам украшения. При этом она уточнила, что их дизайн разрабатывался с учетом пожеланий его супруги Мелании.

В то же время стало известно, что самому американскому лидеру часто дарят фотографии в рамках.

«В Овальном кабинете вы увидите много фотографий в рамках. Все эти фотографии были подарены ему нами на протяжении многих лет. Кажется, мы подарили ему в прошлом году портрет его мамы. Теперь он всегда стоит на его столе», — призналась Трамп.

В ноябре сообщалось, что новый имидж Дональда Трампа взорвал соцсети.