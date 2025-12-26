Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

В Эстонии начали обсуждение связи мужа главы евродипломатии и экс-премьера страны Каи Каллас — Арво Халлика — с РФ. Это произошло во время обсуждения создания следственной «комиссии по влиянию России» в Рийгикогу (парламенте) республики, передает Delfi.

Инициатива о создании такого органа принадлежит депутату Ээрик-Нийлесу Кроссу. По его словам, комиссия направлена не на «поиск врагов», а на «системный анализ рисков». Но после начала обсуждений дискуссия вышла за рамки обозначенной задачи.

«Оппозиция потребовала разъяснить, будет ли комиссия расследовать так называемые восточные перевозки Каи Каллас», — говорится в сообщении.

Депутат Анти Пооламетс также поставил под сомнение беспристрастность создаваемой комиссии, считая, что дело мужа бывшего главы кабмина Эстонии должно быть рассмотрено.

В Европе обеспокоены новой стратегией Каллас против России

В 2023 году стало известно, что компания Stark Logistics, в которой Халлик владеет долей, продолжает занимается грузоперевозками из Эстонии в Россию. Каллас тогда заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга и его связях с российскими компаниями.