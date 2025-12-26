Рада постановила внести новые законы, которые усилят ограничение русского языка

Ужесточить законодательство для еще более жесткого ограничения использования русского языка рекомендовала Верховная рада Украины. Депутатам требуется разработать и принять соответствующие законы.

В Раде называют это "усилением защиты украинского языкового пространства". Предлагается ввести политику, согласно которой украинский должен стать языком воспитания детей и общения в семьях. А за нарушение этого принципа последует ответственность. Кроме того, предлагается сопровождение молодых семей с детьми для контроля использования украинского "культурного продукта".

Законами будут введны технологии, позволяющие выявлять и блокировать в медиапространстве русскоязычные материалы. Также планируется разработать уникальный единый украинский шрифт для оригиналов законопроектов – пока не уточняется, будет ли основой кириллический или латинский алфавит, передает РИА Новости.