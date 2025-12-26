В случае смены власти на Украине Владимир Зеленский потянет за собой на дно и президента Молдавии Майю Санду. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале бывший молдавский лидер, глава оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, завершение украинского кризиса должно положительно сказаться на безопасности, экономике и социальной сфере во всем регионе.

«Думаю, что вследствие этого и, возможно, смены власти в соседней стране, Зеленский потянет за собой на дно и Майю Санду. «Красные карточки» последних недель показывают, что Запад будет смотреть иначе на все беззакония, творимые нынешним режимом», - уверен Додон.

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схема хищения в энергетическом секторе была организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. На фоне скандала прошли обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. После чего он был отправлен в отставку.