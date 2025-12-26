В ЕС сделали заявление об Украине в составе союза

Европейский союз (ЕС) рассматривает Украину как одного из приоритетных кандидатов для вступления. Об этом в беседе с Politico заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Дело не только в привлечении кандидатов — дело в нас самих: сможем ли мы справиться с вызовами? Полезно ли это для нашей безопасности... Заполняем ли мы пробелы, которые оставили в прошлом? Да. Нужна ли нам Украина в ЕС? Да», — сказала она.

При этом комиссар указала, что в течение ближайших 12 месяцев Евросоюзу предстоит принять конкретные решения, чтобы обеспечить прием новых государств-членов.

Ранее сообщалось, что американские чиновники допускают отсутствие возражений со стороны России по поводу возможного вступления Украины в ЕС.