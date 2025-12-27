НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы из депутатов Верховной рады
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии преступной группы, в которую входили депутаты Верховной рады Украины. Об этом говорится в официальном сообщении.
В Telegram-канале НАБУ сказано, что операция проводилась под прикрытием.
В ведомстве уточнили, что расследование касалось систематических коррупционных действий.
По данным следствия, участники группы регулярно получали незаконную выгоду за результаты голосования в парламенте.
При этом конкретные имена фигурантов пока не раскрываются.
Ранее сбежавший с Украины соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич заявил, что его сделали крайним в одном из коррупционных скандалов.
Также сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак продолжает поддерживать с ним контакт, несмотря на формальный уход с должности.