Будущее Украины будет зависеть от степени денацификации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По словам эксперта, говорить сейчас о том, что будет с Украиной, достаточно тяжело.

«Все будет зависеть от степени денацификации, о чем неоднократно говорил и говорит и будет наверняка говорить наш президент Владимир Путин. То есть это не просто демилитаризация, а денацификация», — заявил Мягков.

Он отметил, что денацификация должна проходить в том числе и в системе образования, поскольку молодое поколение Украины «заражено» украинским нацизмом.

Ранее Мягков допустил, что европейские политики могут попасть под новый международный трибунал за пособничество киевскому режиму. По его мнению, Запад, поддерживая Киев, предает итоги Нюрнбергского процесса и пособничает неонацизму.