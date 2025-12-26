В США анонсировали решающую встречу Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп вызывает Владимира Зеленского в свою резиденцию для финального согласования условий урегулирования конфликта. Встреча состоится уже в это воскресенье, 28 декабря, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Эту информацию раскрыл известный американский журналист, обозреватель портала Axios Барак Равид.

© Московский Комсомолец

Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, репортер утверждает, что сам факт этого срочного визита свидетельствует о серьезных подвижках в кулуарных торгах, которые Вашингтон ведет с Киевом.

«Президент Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго... Эта встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах по мирному плану Трампа», — пишет Равид в соцсети X (бывший Twitter).

Источники The New York Times называют грядущую встречу «моментом истины». Трамп якобы установил жесткий дедлайн до конца года, требуя от Зеленского публичного согласия на новую дорожную карту.

В России жестко ответили на дерзкий план Зеленского

В свою очередь, телеканал Fox News уточняет, что речь идет о финальном согласовании границ демилитаризованной зоны, карту которой советники Трампа подготовили к Рождеству. The Guardian добавляет, что спешка вызвана желанием американского лидера объявить о «большой сделке» в новогоднем обращении, поэтому отказ Зеленского может привести к мгновенной заморозке любых финансовых траншей.