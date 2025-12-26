Раскрыто, зачем Зеленский обнародовал «неприемлемый» для РФ план

Обнародованный Владимиром Зеленским мирный план из 20 пунктов нельзя назвать приемлемым для России. Как сообщает «Царьград», журналист-международник Сергей Латышев объяснил, зачем Киев пошел на этот шаг.

Латышев отметил, что Зеленский огласил все пункты плана незадолго до Рождества в странах Запада, чтобы прослыть «миротворцем». Кроме того, он хочет, чтобы Москва его отвергла — тогда в глазах непросвещенного западного обывателя это станет доказательством нежелания России заключать мир. В такой ситуации Киев получит повод продолжить «воевать в интересах Лондона и Брюсселя "до последнего украинца"».

Эксперты отмечают, что озвученный план — это «мертворожденный проект», на который Россия не согласится. На этом фоне важно, как США отреагирует на его отклонение Москвой, у которой также есть свои требования.

В России жестко ответили на дерзкий план Зеленского

«Если американцы нормально отреагируют, значит, шансы однажды договориться имеются. Если начнут давить и требовать принять этот план с минимальными изменениями, значит, война продолжится до Победы, как и санкционное давление на Россию и ее партнеров», — заявил Латышев.

По мнению обозревателя, в результате это станет проверкой на «серьезную и элементарную честность» для Соединенных Штатов.

Ранее Зеленский назвал пункты мирного плана, который, по его словам, обсуждается в последние недели между Киевом и Вашингтоном. Зеленский заявил, что в план включен пункт о «подтверждении суверенитета» Украины и соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Кроме того, стороны обсуждают поддержание численности ВСУ на уровне в 800 тысяч человек в мирное время.