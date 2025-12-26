Раскрыта истинная цель поездки Зеленского в США

Владимир Зеленский намерен посетить США, чтобы закрепить свое видение мирного урегулирования и заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил News.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее США выдвинули проект мирного урегулирования украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов. Украинская сторона раскритиковала его и по итогам переговоров внесла в изменения. Новый план, сокращенный до 20 пунктов, Владимир Зеленский представил в конце декабря.

По словам политолога Андрея Кортунова, Зеленский хотел бы закрепить свое видение урегулирования ситуации, а также переход США от 28 пунктов мирного плана к 20.

«По всей видимости, в Киеве сейчас считают, что позиция администрации президента США постепенно эволюционирует в правильном, с точки зрения Киева, направлении. Поэтому Зеленский готов ехать во Флориду и общаться с Трампом», — пояснил эксперт.

При этом политолог отметил, что поездка Зеленского может быть и реакцией на российско-американские консультации, которые прошли во Флориде с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

«То есть идет борьба за Трампа, за то, какие будут его окончательные позиции по урегулированию конфликта, и, соответственно, за то, на кого будет возложена ответственность за возможный провал этих миротворческих усилий. Понятно, что для президента Украины очень важно переложить вину на Москву», — констатировал Кортунов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рождественское выступление Владимира Зеленского, отметив, что оно ставит вопрос о том, способен ли тот вообще принимать адекватные решения по урегулированию политико-дипломатическими средствами.