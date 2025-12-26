Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© MAXIM SHIPENKOV/EPA/TACC

«У Украины нет денег на выборы»

Украина имеет дефицитный бюджет и не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов, так как «объективно не вытянет это». Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк, слова которого приводит издание Страна.ua.

Он отметил, что расчетами того, во сколько стране могут обойтись президентские выборы, должны заняться ЦИК и рабочая комиссия в парламенте, однако в любом случае в бюджете нет денег. «У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация — с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств», — пояснил Михаил Подоляк.

«Европа рискует повторить путь Ливана»

Массовая миграция и падение рождаемости могут привести к тому, что Западная Европа пойдет по пути Ливана, где до 1980-х годов христиане составляли большинство населения, а сегодня их доля сократилась примерно до одной трети. Об этом пишет венгерское издание The European Conservative.

По данным издания, христианская община Ливана продолжает уменьшаться и все чаще сталкивается с грабежами, кражами и погромами в церквях. «Представляет ли Ливан с мусульманским большинством будущее, которое ждет Западную Европу? Запад должен предотвратить этот катастрофический исход», — уверены журналисты.

«Запад мог помочь Украине в убийстве генерала Сарварова»

Западные страны и Украина хранят молчание по поводу убийства в Москве начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова. Но то, как было организовано это убийство, говорит о том, что в самом сердце России «действуют профессиональные разведывательные и оперативные группы». К такому выводу пришло китайское издание Sohu.

Журналисты отметили, что наиболее вероятно то, что за взрывов автомобиля генерала стоит Киев. Однако «напряженность в отношениях между НАТО и Россией не исключает вероятности того, что западные силы тайно оказывают разведывательную, техническую и кадровую поддержку Украине». «На фоне того, что США, Украина, Европа и Россия ведут мирные переговоры, такие экстремистские действия, несомненно, бросают тень на процесс урегулирования конфликта», — говорится в статье.

«С-500 могут стать опасным противником для F-22 и F-35»

Технические характеристики системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей» говорят о том, что она способна поражать самые сложные цели, в том числе новейшие американские истребители F-35 и F-22. Об этом пишет 19FortyFive.

Однако, по данным экспертов, это еще предстоит доказать на практике, а пока из-за нагрузки, возложенной на Россию и ее промышленную базу в результате конфликта на Украине, было произведено лишь ограниченное количество С-500. «Система не может считаться «убийцей F-35» с точки зрения способности обеспечить защиту на больших территориях», — пишет издание.

Германия решила занять полтриллиона евро

Германия планирует выпустить в следующем году облигации на сумму 512 миллиардов евро, чтобы подтолкнуть экономику. Для этого власти страны сумели смягчить строгие правила заимствования, закрепленные в Конституции, отмечает Baltus Balss.

Правительство Фридриха Мерца рассчитывает, что после года стагнации в 2025 году в 2026 году произойдет ускорение роста экономики. «Крупнейшая экономика еврозоны планирует привлечь 318 миллиардов евро на рынке капитала и еще 176 миллиардов евро на денежном рынке, причем оба показателя будут получены посредством аукционов», — говорится в статье.