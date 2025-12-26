Европе предрекли демографический сдвиг по аналогии с Ливаном

Христиане Ливана, некогда составлявшие большинство, сегодня превратились в меньшинство, чья доля сократилась до трети населения. Эта глубокая демографическая трансформация, растянувшаяся с 1980-х годов, кардинально изменила облик страны, которая на протяжении веков была оплотом восточного христианства, пишет издание TEC.

Исторически здесь с I века доминировали марониты и греческие православные. Однако гражданская война 1975–1990 годов, массовая эмиграция и потеря национального суверенитета перевернули эту реальность, приведя к формированию мусульманского большинства.

Ливанский активист Генри Закария в интервью изданию напрямую связывает этот исход с чередой кризисов.

"Основными причинами сокращения христианского населения в Ливане являются гражданская война [1975–1990 гг.], эмиграция и утрата суверенитета. Христиане уехали после десятилетий нестабильности, экономического коллапса и оккупации исламскими силами», — отметил активист.

По его мнению, процесс усугубился после арабских войн, роста влияния шиитских и суннитских общин, а также вторжений палестинских формирований и Сирии. Особую роль сыграла усилившаяся с 1980-х годов "Хезболла", которая, сохранив оружие, теперь контролирует ключевые государственные институты.

В преимущественно исламских районах оставшиеся христиане сталкиваются с систематическим давлением. По данным организации Open Doors, здесь нередки нападения на церкви и осквернение религиозных символов. Многие общины вынуждены скрывать атрибутику, чтобы избежать провокаций и агрессии.

Выход из кризиса Генри Закария видит в создании суверенного маронитского государства в горных районах Ливана. При этом автор статьи предостерегает, что массовая миграция и низкая рождаемость могут спровоцировать аналогичный демографический кризис и в странах Западной Европы.